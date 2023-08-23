На войне погиб депутат Киевсовета Сергей Ильницкий, служивший в 28-й бригаде (фото)

32 августа стало известно о еще одной потере на фронте – в бою на Донбассе погиб депутат Киевсовета от "Европейской Солидарности" Сергей Ильницкий на псевдо "Сокол". Он служил в 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

Как сообщили в пресс-службе партии, Сергей Ильницкий воевал с 2014 года. Он погиб под Курдюмовкой в Донецкой области.

Биография Сергея Ильницкого

Родился 20 мая 1970 года в Киеве.

Был помощником народного депутата Верховной Рады 8 созыва от партии "Правый сектор" Дмитрия Яроша.

В 2019 году баллотировался в Верховную Раду Украины от партии Голос за 82 номером в избирательном списке, однако в парламент не попал.

В 2023 году назначен заместителем командующего Украинской добровольческой армией Дмитрия Яроша, командир отряда "Юг" УГА в составе 28-й ОМБр, полковник.

В этом году в апреле Сергей Ильницкий стал депутатом Киевсовета.

Как сообщили в партии, прощание с Сергеем Ильницким состоится в Киеве.

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