На выходных Землю накроет магнитная буря: в какие дни нужно поберечься

В марте украинцы ожидает несколько магнитных бурь разной интенсивности, которые будут иметь значительное влияние на здоровье. Ближайшая опасная дата - 19 марта.

Согласно данным meteoagent.com, вторая половина марта будет преисполнена влиянием магнитных бурь. Однако большинство из них будут не сильны.

Онлайн-прогноз осуществляют с помощью спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру.

16-18 марта – низкая солнечная буря.

– низкая солнечная буря. 19 марта – сильнейшая солнечная буря.

– сильнейшая солнечная буря. 20-21 марта – солнечная буря средней интенсивности.

– солнечная буря средней интенсивности. 22-25 марта – солнечная буря низкой мощности.

26-27 марта – мощная солнечная буря.

– мощная солнечная буря. 28-31 марта – солнечная буря низкой мощности.

Как магнитные бури влияют на здоровье

Во время магнитных бурь у людей ухудшается состояние здоровья, появляются головные боли и плохое самочувствие.

В настоящее время следует придерживаться нескольких правил:

Сон должен продолжаться не менее 7 часов. В такие дни лучше ложиться спать не позже 22.00 и просыпаться в 6.00-7.00 утра.

Ежедневное питание должно содержать сезонные фрукты и овощи. Организм нужно насыщать витаминами и минералами. Питание должно быть сбалансированным.

Пейте много воды, поддерживайте водный баланс и ориентируйтесь на чувство голода и жажды.

Откажитесь от кофеина и спиртного. Они могут усугубить ваше самочувствие.

Если чувствуете себя плохо, то лучше обратиться к врачу или на медицинскую консультацию.

Разместите в свою жизнь спорт и активный отдых. Физическая активность должна быть адекватной и дозированной, лучше выкладываться на 50% и не делать из последних сил.

Играйте на свежем воздухе и занимайтесь спортивной ходьбой

Заниматься медитациями.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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