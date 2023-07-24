На Закарпатье обрушился мост вместе с автомобилями через реку Тересву (фото)

В Закарпатской области на дороге Н-09 обрушился мост через реку Тересва.

Как сообщил журналист Виталий Глагола, во время движения автомобилей провалилась секция моста, на которой в то время находились два автомобиля.

"На Закарпатье обрушился мост через реку Тересва. Это произошло на дороге Н-09 Бедевлянского объединенного территориального общества. Там во время движения автомобилей провалилась секция моста вместе с грузовиком и легковым авто", — написал Глагола в своем Телеграм-канале и опубликовал фото с места трагедии.

Виталий Глагола добавил, что во время обрушения моста свалились легковушка Skoda на польской регистрации и грузовик.

"В легковушке было 5 человек. 1 женщина в тяжелом состоянии. Всего 3 пострадавших. Еще один пассажир без сильных травм. Водитель грузовика без травм", — добавил он.

Добавим, что мост долгое время считался аварийным. Его должны были отремонтировать еще в 2021 году по программе Президента "Большая стройка". Этот мост стратегический, поскольку имеет выходы к границе с четырьмя странами ЕС.

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