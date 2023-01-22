На заметку огородникам: когда высевать семена цветов, зелени и овощей на рассаду

С наступлением конца зимы и начала весны для огородников и садоводов появляется больше хлопот. Поскольку как раз пора сеять цветы, овощи и зелень для рассады.

Уже с потеплением нужно будет высадить в открытый грунт. Когда это правильно делать, рассказывает UAportal.

Как известно, прежде всего нужно сеять овощные культуры, имеющие более длительный вегетационный период. В частности, это баклажаны, томаты, перец, сельдерей. Далее можете браться за то, чтобы сеять капусту разных сортов. Высадка на рассаду происходит с конца марта по середину апреля.

Чтобы был хороший и щедрый урожай патиссонов, кабачков, огурцов и дыни, семена нужно сеять с середины апреля. В открытую почву разрешено высевать, когда не будет угрозы заморозков.

Заметим, что огурцы, кабачки и баклажаны на рассаду лучше сразу сеять в отдельные емкости, поскольку корневая система чувствительна к повреждениям во время пересадки.

Для высадки рассады можете приобрести специальную готовую почву, или же приготовить ее самостоятельно. Для этого вам нужен песок, перегной и садовая земля в пропорциях 4х3х3.

Помните, что важно, чтобы не было комков, а субстрат для рассады был равномерен. Также их рекомендуется дезинфицировать на пару или в микроволновке, чтобы уничтожить споры грибов и бактерий. Это нужно делать примерно за месяц до посадки семян, чтобы микрофлора смогла восстановиться до посева рассады.

​Сроки посева на рассаду

Цветы:

Эустома – ноябрь-январь.

Виола – декабрь-апрель.

Примула – декабрь-март.

Дельфиниум – февраль-март.

Петуния – вторая половина февраля – конец марта.

Алисум – март.

Колеус – март (для домашнего выращивания – круглый год).

Лобелия – март.

Ценные – март.

Бархатцы – третья декада марта – апрель (посев безрассадным способом в мае).

Подсолнечник – март-апрель (посев безрассадным способом в мае).

Овощи, пряные, зеленые и ягодные культуры:

Розмарин, тимьян, душица – яростный.

Сельдерей – февраль.

Земляника – февраль.

Сельдерей с ножкой – вторая половина февраля – начало марта.

Лук репчатый, порей – февраль – начало марта.

Баклажан – вторая половина февраля – первая декада марта.

Перец – вторая половина февраля – первая декада марта.

Томат индетерминантный – вторая-третья декада марта.

Томат детерминантный – третья декада марта – апрель.

Напомним, что пекинскую капусту можно высаживать дважды в сезон. Впервые это делает рано весной или в середине лета, когда световой день становится короче.

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