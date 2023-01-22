На заметку огородникам: когда высевать семена цветов, зелени и овощей на рассаду
С наступлением конца зимы и начала весны для огородников и садоводов появляется больше хлопот. Поскольку как раз пора сеять цветы, овощи и зелень для рассады.
Уже с потеплением нужно будет высадить в открытый грунт. Когда это правильно делать, рассказывает UAportal.
Как известно, прежде всего нужно сеять овощные культуры, имеющие более длительный вегетационный период. В частности, это баклажаны, томаты, перец, сельдерей. Далее можете браться за то, чтобы сеять капусту разных сортов. Высадка на рассаду происходит с конца марта по середину апреля.
Чтобы был хороший и щедрый урожай патиссонов, кабачков, огурцов и дыни, семена нужно сеять с середины апреля. В открытую почву разрешено высевать, когда не будет угрозы заморозков.
Заметим, что огурцы, кабачки и баклажаны на рассаду лучше сразу сеять в отдельные емкости, поскольку корневая система чувствительна к повреждениям во время пересадки.
Для высадки рассады можете приобрести специальную готовую почву, или же приготовить ее самостоятельно. Для этого вам нужен песок, перегной и садовая земля в пропорциях 4х3х3.
Помните, что важно, чтобы не было комков, а субстрат для рассады был равномерен. Также их рекомендуется дезинфицировать на пару или в микроволновке, чтобы уничтожить споры грибов и бактерий. Это нужно делать примерно за месяц до посадки семян, чтобы микрофлора смогла восстановиться до посева рассады.
Сроки посева на рассаду
Цветы:
- Эустома – ноябрь-январь.
- Виола – декабрь-апрель.
- Примула – декабрь-март.
- Дельфиниум – февраль-март.
- Петуния – вторая половина февраля – конец марта.
- Алисум – март.
- Колеус – март (для домашнего выращивания – круглый год).
- Лобелия – март.
- Ценные – март.
- Бархатцы – третья декада марта – апрель (посев безрассадным способом в мае).
- Подсолнечник – март-апрель (посев безрассадным способом в мае).
Овощи, пряные, зеленые и ягодные культуры:
- Розмарин, тимьян, душица – яростный.
- Сельдерей – февраль.
- Земляника – февраль.
- Сельдерей с ножкой – вторая половина февраля – начало марта.
- Лук репчатый, порей – февраль – начало марта.
- Баклажан – вторая половина февраля – первая декада марта.
- Перец – вторая половина февраля – первая декада марта.
- Томат индетерминантный – вторая-третья декада марта.
- Томат детерминантный – третья декада марта – апрель.
Напомним, что пекинскую капусту можно высаживать дважды в сезон. Впервые это делает рано весной или в середине лета, когда световой день становится короче.
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