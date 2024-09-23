На Запорожском направлении Воздушные силы с JDAM уничтожили пункт связи оккупантов: видео атаки

Украинские защитники продолжают успешно уничтожать российских оккупантов. В частности, в поселке Васильевка Запорожской области авиация ВСУ нанесла удар управляемой бомбой JDAM по КСП и пункту связи оккупантов.

Об этом свидетельствует новое видео, обнародованное Telegram-каналом "Соняшник". Как видно на кадрах, авиация 831-й бригады тактической авиации нанесла точный удар корректируемыми бомбами JDAM по месту дислокации российских войск в Васильевском районе Запорожской области.

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По данным разведки, удар пришелся по командно-наблюдательному пункту оккупантов, где также базировались связисты.

Отмечается, что российские войска использовали этот объект в качестве базы для проведения диверсионных и разведывательных действий на Донецком направлении. Неделю назад они были замечены во время обстрелов окрестностей оккупированного Бахмута.

Удар по КСП российской армии. Источник: Скриншот с видео Удар по КСП российской армии. Источник: Скриншот с видео

Использование высокоточных боеприпасов JDAM позволило украинским авиаторам уничтожить неприятельские цели с максимальной эффективностью, минимизировав риски для гражданского населения.

Этот успешный удар является очередным доказательством того, что ВСУ имеют значительные успехи на фронте и продолжают наносить ощутимые потери российской армии.

Напомним, на днях бойцы Khorne group бомбой GBU-39 разнесли здание с оккупантами в Курщине.

Также мы сообщали, что HIMARS ударил по расположению окупантов в Донецкой области. Видео можно увидеть по этой ссылке.

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