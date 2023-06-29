Начнется 'черная полоса': июль принесет большие проблемы пяти знакам зодиака

Июль 2023 года принесет плохие новости пяти уроженцам зодиакального круга. Некоторым грозят проблемы на работе, ДТП, другие могут столкнуться с большими финансовыми проблемами и залезть в долги.

Как заявил УНИАН астролог Влад Росс, в зоне риска Водолеи, Рыбы, Тельцы, Весы и Козероги. Вот что их ждет!

Водолей

У Водолеев на работе будет полный аврал – задач будет так много, что об отдыхе придется забыть. Кроме того, им придется выполнить старые обещания, о которых они уже давно забыли. В июле повышен риск аварий, так что на дороге нельзя терять бдительности ни на миг. Дела могут немного наладиться только в последнюю неделю июля.

Рыбы

Рыб ждут судьбоносные события, которые развернут их жизнь, но в негативную сторону. Проблемы затронут личную жизнь, работу и отношения с друзьями. Уроженцам знака нужно набраться терпения и просто пережить этот плохой период.

Телец

Тельцы столкнутся с рядом трудностей, которые им придется преодолеть. Возможны проблемы в отношениях со второй половинкой или родственниками. Лучше всего не устраивать ссор, ведь даже мелочь может привести к большому скандалу. Карьера Тельцов пойдет под откос, им придется срочно менять планы.

Весы

Весы будут чувствовать напряжение весь июль – им нужно немного успокоиться и выдохнуть. Под ударом окажутся отношения с прежними деловыми партнерами, придется менять окружение. На работе могут возникнуть конфликты с руководством, что скажется на здоровье. Весам стоит быть более внимательными к сигналам своего организма.

Козерог

Для Козерогов июль действительно будет "черным месяцем". У уроженцев знака не буде получаться ничего – новые встречи, знакомства и дела принесут одни проблемы. Им лучше отказаться от дальних поездок и перелетов, повышен риск катастроф. Однако сильнее всего пострадает финансовая сфера – Козерогам будет не хватать денег, еще придется возвращать долги. Козероги могут впасть в депрессию.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоевывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.