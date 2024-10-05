Над Константиновкой сбили вражеский БПЛА С-70: вероятно, россияне уничтожили свой самолет (видео)

В Донецкой области был сбит российский Су-25. Россияне, вероятно, уничтожили ракетой свой же самолет. В соцсетях ходят видео сбитой "сушки".

Об этом сообщил начальник Константиновской МВА Сергей Горбунов в комментарии Общественному.

"Обломки частично попадали вокруг города Константиновка. Обломки также упали в частный сектор - повреждены несколько частных домов. Жертв или пострадавших от этого события нет", - отметил Горбунов

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Истребитель, летевший бомбить позиции Сил обороны, упал на частный дом в Константиновке Донецкой области.

Предварительно, сбитый самолет – это не Су-25, а Су-34, стоимостью 40 миллионов долларов.

Есть версия военных, что российский пилот хотел перегнать самолет для ВСУ и сдаться, но его перехватил другой российский истребитель.

UPD: Подтверждено, что это был российский реактивный БПЛА С-70 "Охотник".

Напомним, что недавно украинские силы обороны были вынуждены покинуть Угледар из-за угрозы окружения. российские оккупанты сосредоточили значительные силы для прорыва украинской обороны, что создало критическую ситуацию для наших защитников.

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