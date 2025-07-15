Надбавки к пенсии после 70 лет: сколько можно получить

Отдельные украинцы могут получать дополнительные выплаты к пенсии. Это касается лиц, которые достигли установленного возрастного порога.

В частности, надбавки начинают начислять с момента достижения 70-летнего возраста. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

"Важный нюанс – это то, что начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально данному количеству дней", – отметили в фонде.

Кроме возраста, есть еще одно условие для получения доплаты. Ее могут получить украинцы, пенсия которых не превышает 10340,35 гривны.

Поэтому, пенсионеры в возрасте от 70 до 75 лет имеют право на компенсационную выплату в размере 300 гривен.

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Какие надбавки доступны пенсионерам старше 75 лет

Пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет получают доплату к пенсии в сумме 456 гривен, а украинцам, достигшим 80 лет, предусмотрена надбавка до 570 гривен.

Стоит отметить, что к пенсии добавляется лишь одна компенсационная выплата. То есть, несколько доплат для разных возрастных групп не начисляются одновременно.

Это означает, что если человек получал 300 гривен по достижении 70 лет, то после 75 лет он получит 456 гривен, а после 80 лет – 570 гривен.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине вырастет минимальная пенсия.

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