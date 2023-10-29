'Надо демобилизовывать': эксперт рассказал, кого первыми нужно уволить из армии

Политический и военный аналитик, ветеран АТО, бывший командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий считает, что нужно провести демобилизацию военнослужащих, которые воюют с первых дней полномасштабной войны. Однако он уверен, что не все бойцы захотят покинуть армию.

Об этом он сообщил в интервью ТСН.ua. По словам Евгения Дикого, демобилизацию нельзя провести за день.

"Большой мобилизации, по моему мнению, не избежать. Со стороны государства должен быть ряд шагов, в частности - демобилизовать тех, кто отвоевал полтора года. Это нельзя сделать за день. Я прекрасно понимаю командиров, которые не хотят отпускать воюющих от первых дней. Это были мотивированные и опытные люди. Но сейчас они изношены и устали", – сказал Евгений Дикий.

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Он отметил, что не все захотят уходить из армии. В частности, он знает ребят 30 лет, которые не уйдут, однако тех, кому за 50 – нужно демобилизовать. Он убежден, что полтора года войны – это большая нагрузка.

"Но если будет решение, что через пол года воюющие с первых дней пойдут домой - это правильно. Их можно заменить", – заявил он.

Кроме того, он считает, что таким образом можно ускорить мобилизацию, поскольку четкие сроки дадут людям понимание, сколько времени придется пробыть на фронте. Также это повлияет на мотивацию тех, кого нужно призвать в ВСУ, ведь мало кто готов купить билет в один конец, даже добровольцы.

"Тогда (в первые дни войны, – ред.) все думали – либо погибнем, либо победим. Варианта, что это затянется на годы, не было. Люди уходили на несколько месяцев, но не подписывались воевать до конца своей жизни. Мы должны установить фиксированный срок службы с дедлайном. Дальше человек может либо оставаться, либо вернуться в тыл. Решение этой проблемы сдвинет мобилизацию", – добавил Евгений Дикий.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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