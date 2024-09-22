Надо успеть до подорожания: эксперт назвал самое удачное время для закупки картофеля на зиму

Украинцы сталкиваются с резким удорожанием картофеля, одного из самых популярных продуктов на наших столах. По данным экспертов, средняя цена на картофель в магазинах уже превысила 20 гривен за килограмм, а в некоторых регионах страны цены еще выше.

Исполнительный директор Украинской Ассоциации Производителей Картофеля Ольга Самойличенко объяснила причины этого ценового скачка. Главной причиной подорожания картофеля стала аномальная жара и засуха, которые продолжались в Украине летом, сообщает Коммерсант Украинский.

Из-за отсутствия дождей урожайность картофеля снизилась на 20-30%, что привело к дефициту продукта на рынке. Кроме того, из-за засушливой погоды фермеры не могли вовремя выкопать картофель, что еще больше обострило ситуацию.

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"Если в августе прогнозировали стабильную цену в 10-11 грн, то погода внесла очень сильные коррективы. Считаем, что возможна фиксация цены на нынешнем уровне. Возможно временное снижение цены после того, как западные регионы начнут массово копать картофель после дождей", – добавила Самойличенко.

Эксперты пока не могут дать точный прогноз по дальнейшей динамике цен на картофель. Многое будет зависеть от погодных условий в ближайшие недели. Если пойдут дожди и фермеры смогут завершить урожай, цены могут стабилизироваться или даже несколько снизиться. Однако если засуха продолжится, то цены на картофель могут расти и дальше.

Традиционно украинцы закупали картошку на зиму впрок. Однако по словам экспертов, эта тенденция в последний год ослабевает. Молодое поколение предпочитает покупать свежие продукты по необходимости, а не делать большие запасы.

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Представитель Украинской ассоциации производителей картофеля Сергей Рыбалко в комментарии изданию отметил, что поздние сорта картофеля будут стоить дороже.

"Если говорить о динамике цен, то много лет она не меняется. У нас очень большой дефицит хранилищ. Пока картофель есть в поле, пока его продают с колес, с поля, он держится на уровне 9-10 грн/кг для производителей. В В прошлом ситуация была аналогичная, пока не ударили заморозки и не закончилась уборка картофеля дома", – сказал он.

Эксперт отметил, что именно дефицит хранилищ повлияет на удорожание картофеля. "Ближе к новому году мы будем испытывать дефицит картофеля из-за того, что у нас нет хранилищ", – сказал он.

Напомним, ранее UAportal писал, что в Украине подорожали ключевые продукты.

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