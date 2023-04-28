Найденный в Канаде шар замороженного меха оказался мумифицированным животным, возрастом 30 тысяч лет (фото)

В Канаде шахтеры нашли движущийся замороженный комок меха. Находку они передали палеонтологам, выяснившим, что это мумифицированная белка, которой может быть 30 000 лет.

Как сообщает The Daily Star, загадочным меховым шаром, найденным глубоко в шахте на территории Юкон на северо-западе Канады, оказалось существо из ледникового периода.

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Палеонтологи из Yukon Beringie Interpretive Center идентифицировали находку как арктического суслика и назвали его "Гестер". Считается, что это существо свернулось в тугой клубок во время спячки и замерзло насмерть.

По данным The Times, животное было найдено еще в 2018 году в Хестер-Крик на золотых месторождениях Клондайк, вблизи Доусон-Сити, бывшего форпоста золотой лихорадки вблизи границы с Аляской.

Издание добавляет, что мумифицированная белка не единственное животное ледникового периода, найденное в этом районе. Раньше здесь находили черного хорька, гигантских бобров, детеныша мамонта и волчонка.

Правительство Юкона написало на своей официальной странице в Facebook: "Удивительно представить, что этот маленький парень бегал по Юкону несколько тысяч лет назад".

Исследователи использовали рентгеновский аппарат, чтобы просканировать животное и обнаружили невероятно целый скелет — ученые считают, что животное было молодым, но не смогли доказать, как оно умерло.

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