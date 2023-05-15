Накормите семью дешево и вкусно: как готовить яичницу с гречкой

Для завтраков украинцы обычно выбирают самые простые блюда, чтобы долго не возиться на кухне. Это могут быть овсяная каша, омлет, сырники или сэндвичи.

UAportal предлагает вам собственный рецепт простого и полезного блюда, которое захочется готовить снова и снова. Это блюдо не только легкое в приготовлении, но и довольно бюджетное. Вам понадобится только стакан отварной гречки и три яйца. По желанию можно добавить ароматную зелень и натертый сыр.

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Как приготовить яичницу с гречкой?

Ингредиенты:

стакан отварной гречки

3 яйца

луковица

2 столовые ложки растительного масла

соль и перец по своему вкусу

Как готовить:

Масло налейте в сковороду и поставьте греться на среднем огне, затем высыпьте в сковороду мелко порезанный лук и поджарьте, чтобы он стал золотистого цвета, а затем всыпьте отварную гречку, перемешайте.

Разбейте яйца в миске и размешайте до однородности, посолите и поперчите. Вылейте смесь до гречихи и накройте крышкой.

Готовьте еще 2-3 минуты на среднем огне, затем снимите крышку, переверните омлет и удерживайте на плите еще 5 минут.

Подавайте с мелко покрытой зеленью (по желанию) и посыпанным натертым сыром.

Приятного аппетита!

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