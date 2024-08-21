Налог на старые квартиры и дома в Украине: с какой площади придется платить

В Украине налог на недвижимость уплачивается в случаях, когда площадь жилья превышает установленные нормы. Для квартир эта норма составляет 60 квадратных метров, а для домов – 120 квадратных метров.

Об этом сообщил Владимир Коваль, начальник управления налогообложения физических лиц ГУ ГНС во Львовской области, во время эфира на "Украинском радио. Львов", отмечает пресс-служба ведомства. "Плательщиками налога являются лица, в собственности которых находятся квартира более 60 кв. м и (или) дом – более 120 кв. м или квартира и дом, общая площадь которых больше 180 кв.м, тогда это лицо является плательщиком налога на недвижимое имущество, отличные от земельного участка", – указали в ведомстве.

Максимальный размер налоговой ставки не может быть выше 1,5% от размера минимальной зарплаты, который определяется местными властями. Например, в городе Львов налоговая служба исчисляет налог на объекты недвижимости, не являющиеся частью земельного участка, за 2023 год исходя из ставки 1% от минимальной зарплаты. Это показатель ниже, чем в прошлом году, когда ставка достигала 1,5% от минимальной зарплаты.

Налог необходимо платить за предыдущий год, поэтому заработная плата учитывается по состоянию на 1 января 2023 года. Соответственно за квартиру площадью 100 квадратных метров налог уплачивается на площадь в 40 квадратов. В городах, где установлена ставка 1,5% от минимальной зарплаты (100,5 грн), размер налога составит 4020 грн (оплачивается раз в год). В то же время во Львове, где ставка налога составляет 1%, придется заплатить 2680 грн.

Оплата налога должна быть осуществлена в течение 60 календарных дней после получения уведомления о налоговом обязательстве. "Налоговая переходит в электронные сервисы, что удобно как для налогоплательщиков, так и для нас, налоговиков, которые администрируют налоги, потому что это значительно ускоряет наши взаимоотношения по отправке решений", – подчеркнул Владимир Коваль.

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Какой срок для уплаты налога и какую сумму нужно заплатить?

В 2024 году граждане Украины обязаны рассчитаться за налоговые обязательства прошлого года. Уведомление о необходимости уплатить налог должно было поступить до 1 июля. Согласно информации от Государственной налоговой службы, было разослано более 3,2 миллиона налоговых уведомлений на общую сумму 6,6 миллиарда гривен, из которых 1,6 миллиарда уже направлено в местные бюджеты.

Это означает, что в среднем каждый налогоплательщик внес 2 062,5 гривны. Базой налогообложения является общая площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, включая доли. Местные советы устанавливают налоговые ставки для этих объектов, исходя из их расположения и категории.

Эти ставки не могут быть выше 1,5% от минимальной зарплаты, которая была установлена в начале отчетного года. В 2023 году минимальная зарплата составляла 6 700 гривен, поэтому максимальная ставка за квадратный метр не может превысить 100,5 гривен.

Для крупных объектов недвижимости, где площадь квартиры превышает 300 квадратных метров, а дома – 500 квадратных метров, налог увеличивается на 25 000 гривен ежегодно за каждый такой объект. Налоговые уведомления о необходимости уплаты налога отправляются до 1 июля, следующего за отчетным.

Налог нужно уплатить в течение 60 дней после получения уведомления. Налогоплательщики имеют возможность обратиться в налоговую службу для уточнения информации.

Напомним, ранее UAportal писал, что в Украине готовят резкое повышение налогов.

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