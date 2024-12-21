Налоговая социальная льгота в 2025 году: какой размер ожидается

С 1 января 2025 года прожиточный минимум для лиц, сохраняющих трудоспособность, составит 3 028 гривен. От этого показателя зависит размер налоговой социальной льготы, равной 50% указанного минимума.

Налоговая социальная льгота (НСЛ) – это сумма, которая уменьшает базу налогообложения доходов работника при исчислении налога на доходы физических лиц, информирует UAportla со ссылкой на Liga Zakon.

Это уменьшает базу налогообложения для исчисления НДФЛ, а следовательно, и размер самого налога.

Основные аспекты, которые следует знать:

ПСП действует исключительно на доходы в форме заработной платы, включая больничные, приравненные к заработной плате.

Льгота не применяется к доходам, полученным по гражданско-правовым договорам или другим видам доходов.

При исчислении военного сбора НСЛ не учитывается.

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Каким будет размер налоговой социальной льготы в 2025 году

В 2025 году налоговая социальная льгота составит 1 514 гривен, что соответствует половине прожиточного минимума, определенного законом на начало года.

Стоит заметить, что для отдельных категорий работников предусмотрены увеличенные размеры НСЛ, которые могут достигать 100%, 150% или даже 200%.

Максимальный доход, позволяющий применение НСЛ:

Налоговая социальная льгота предоставляется только при условии, что доход не превышает установленного предела. Этот предельный показатель исчисляется как прожиточный минимум, умноженный на коэффициент 1,4, с последующим округлением до ближайших 10 гривен. В 2025 году этот предел составит 4 240 гривен:

3 028 гривен × 1,4 = 4 240 гривен.

Из-за низкого уровня предельного дохода большинство работников не смогут воспользоваться НСЛ, поскольку их заработные платы обычно превышают этот показатель. К примеру, если зарплата составляет 8 000 гривен или больше, льгота уже не действует.

Напомним, ранее мы рассказали, что нормы назначения субсидий обновились.

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