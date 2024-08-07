Нардеп объяснил, что делать, если работники ТЦК хватают на улице и 'упаковывают в автобус'

В сети периодически распространяется информация, что работники ТЦК задерживают людей на улицах, сажают в автобусы и отправляют на прохождение ВЛК. Впоследствии, такие мужчины сразу оказываются на полигоне для учений.

В случаях нарушения норм действующего законодательства такие действия могут оспариваться в суде или обращаться к высшему руководству. Об этом сказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Я, как юрист, должен четко понимать конкретную ситуацию. Если военнообязанный был должным образом уведомлен о необходимости явиться на территорию ТЦК и СП как человек, который может быть мобилизован, была вручена ему повестка, а он не явился - то потом, в полном соответствии с законом, это позволяет органам Национальной полиции задержать человека, который может быть объявлен в розыск, доставить в ТЦК и СП, отправить в соответствующий тренинговый центр", – отметил он.

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В то же время Вениславский признал, что иногда работники ТЦК допускают нарушение законодательства.

"Другой вопрос, к сожалению, что работники ТЦК и СП – это живые люди, и нервы порой у них не выдерживают. Они допускают нарушения законодательства. Мы на это реагируем как на уровне комитета, так и на уровне соответствующего руководства ТЦК и СП, в Министерстве обороны, в Генеральном штабе, и все случаи неправомерных действий находятся на контроле. Проводятся соответствующие служебные расследования. Если есть основания для регистрации уголовных производств – они регистрируются", – указал нардеп.

Он отметил, что каждая ситуация неправомерных действий работников ТЦК и СП получает надлежащую оценку. Для этого можно написать в официальный адрес комитета, официальный адрес народных депутатов.

"Мы все такие вопросы, когда получаем сигналы, поднимаем на уровне руководства, проводятся служебные расследования и они получают должное реагирование", – добавил Вениславский.

Напомним, ранее UAportal писал, нужно ли людям с инвалидностью проходить ВЛК.

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