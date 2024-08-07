Нардеп пояснив, що робити, якщо працівники ТЦК хапають на вулиці та 'пакують в автобус'

У мережі періодично поширюється інформація, що працівники ТЦК затримують людей на вулицях, садять в автобуси та відправляють на проходження ВЛК. Згодом такі чоловіки одразу опиняються на полігоні для навчань.

У випадках порушення норм чинного законодавства такі дії можуть оскаржувати у суді або звертатися до вищого керівництва. Про це сказав народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"Я, як юрист, маю чітко розуміти конкретну ситуацію. Якщо військовозобов'язаний був належним чином оповіщений про необхідність з'явитися на територію ТЦК і СП як людина, яка може бути мобілізована, була вручена йому повістка, а він не з'явився – то потім, у повній відповідності з законом, це дозволяє органам Національної поліції затримати людину, яку може бути оголошено у розшук, доставити до ТЦК і СП, відправити у відповідний тренінговий центр", – зазначив він.

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Водночас Веніславський визнав, що інколи працівники ТЦК допускають порушення законодавства.

"Інше питання, на превеликий жаль, що працівники ТЦК і СП – це живі люди, і нерви деколи у них не витримують. Вони допускають порушення законодавства. Ми на це реагуємо як на рівні комітету, так і на рівні відповідного керівництва ТЦК і СП, в Міністерстві оборони, у Генеральному штабі, і усі випадки неправомірних дій перебувають на контролі. Проводяться відповідні службові розслідування. Якщо є підстави для реєстрації кримінальних проваджень – вони реєструються", – вказав нардеп.

Він зауважив, що кожна ситуація неправомірних дій працівників ТЦК і СП отримує належну оцінку. Для цього можна написати на офіційну адресу комітету, офіційну адресу народних депутатів.

"Ми усі такі питання, коли отримуємо сигнали, порушуємо на рівні керівництва, проводяться службові розслідування і вони отримують належне реагування", – додав Веніславський.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, чи потрібно людям з інвалідністю проходити ВЛК.

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