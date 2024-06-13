Нардеп объяснил, смогут ли ФЛПи оформить экономическое бронирование от мобилизации

Верховная Рада рассматривает возможности экономического бронирования военнообязанных от мобилизации. В частности, такая возможность рассматривается для ФЛП.

Народный депутат Дмитрий Наталуха в своей колонке для "Главком" сообщил, смогут ли самозанятые получить бронирование. По его словам, в Украине существуют целые индустрии, в которых ФЛП является важной составляющей бизнес-процессов, поэтому не бронировать их, по мнению нардепа, было бы ошибкой.

"Из-за этого в одном только ИТ мы теряем миллиарды, из-за срывов контрактов и предостережения иностранцев в заключении новых именно с украинцами", – отметил Наталуха.

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Нардеп добавил, что в двух из трех моделей экономического бронирования заложена такая опция. Однако в этих вариантах предусмотрены дополнительные требования.

"Впрочем, для них есть дополнительные требования по срокам регистрации и оборота, чтобы отсеять "фейковые" ФЛП", – подчеркнул он.

Ранее мы говорили об ограничении бронирования работников предприятий.

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