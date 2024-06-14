Народная депутат предупреждает, что экономическое бронирование от мобилизации может расколоть общество

Верховная Рада готовится рассматривать законопроект об экономическом бронировании от мобилизации. Однако некоторые народные депутаты считают, что такие изменения расколют украинское общество и приведут к дисбалансу рабочей силы.

В частности, так считает член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз. Об этом она сказала агентству "Интерфакс-Украина".

"Принцип "бедные воюют – богатые откупаются" не только ошибочен и несправедлив, но и приведет к критическому дисбалансу рабочей силы в некоторых отраслях и тотальному недоверию власти", – подчеркнула она.

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Законопроект №11331 "О промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики" зарегистрирован в Верховной Раде 11 июня. Авторы законопроекта, в частности, предлагают внести новое положение в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

По предложению, физическое лицо-предприниматель и/или его наемные работники имеют право на бронирование при условии, если объем дохода физического лица-предпринимателя в течение календарного месяца составляет не менее трехкратного размера сбора за бронирование военнообязанных, установленный Налоговым кодексом.

Напомним, ранее мы рассказывали, что военнообязанным обратили внимание на важную деталь при обновлении данных в ТЦК.

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