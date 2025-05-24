'Народный' фрукт стремительно дорожает в Украине: цены выросли вдвое за год

В течение последней недели стоимость яблок в Украине стремительно поднялась – сейчас эти фрукты стоят в среднем вдвое больше, чем в тот же период прошлого года. Садоводческие хозяйства устанавливают оптовые цены до 40 гривен за килограмм.

Как сообщили аналитики EastFruit, такая ситуация на рынке обусловлена уменьшением объемов предложения. Большинство отечественных садоводов уже практически завершили продажи яблок из локальных хозяйств, поэтому те производители, у кого еще остались запасы, решили повысить отпускные цены на остальную продукцию.

"Так, только с начала текущей недели отпускные цены на яблоки на украинском рынке выросли в среднем на 14%, и на сегодняшний день эти фрукты поступают в продажу по 32-40 грн/кг", – объясняют эксперты.

Основной причиной подорожания яблок сейчас является сезонный фактор: запасы прошлогоднего урожая быстро исчерпываются, тогда как первые партии нового (раннего) урожая ожидаются не ранее чем через несколько недель. Из-за прохладной и затяжной весны, как и в случае со многими другими агрокультурами, старт сезона ранних яблок в Украине существенно сдвинулся.

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В результате средние отпускные цены на яблоки уже вдвое превышают уровень прошлого года на эту же дату. Однако эксперты прогнозируют дальнейший рост, который продлится до появления на рынке свежей продукции нового урожая.

Стоимость яблок в украинских супермаркетах

Как свидетельствуют данные ресурса "Минфин", стоимость яблок зависит от конкретного сорта. Например, за "Украинское" просят в среднем 52,99 грн за килограмм, тогда как "Айдаред" обойдется в 69,90 грн/кг. В свою очередь, аналитики OBOZ.UA в ходе собственного исследования выяснили, что минимальные цены на яблоки в ведущих торговых сетях страны колеблются в пределах от 46,95 до 69,90 грн за килограмм. В частности, эти фрукты представлены в ассортименте ряда крупных супермаркетов:

Auchan – 56,80 грн/кг;

"Фора" – 49,90 грн/кг;

Novus – 69,99 грн/кг;

АТБ – 46,95 грн/кг;

"Сельпо" – 59,00 грн/кг;

Varus – 65,90 грн/кг;

Metro – 69,90 грн/кг.

Напомним, ранее мы рассказывали, что летом в Украине существенно подорожают популярные ягоды.

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