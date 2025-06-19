'Наши люди возвращаются домой из российского плена' – Зеленский сообщил о прибытии в Украину очередной группы украинских защитников (фото)

19 июня в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле, Украина вернула из российского плена еще одну группу военнослужащих. Домой вернулись воины Вооруженных сил, Нацгвардии и пограничники, большинство из которых содержалось в плену с 2022 года. Это защитники, участвовавшие в боевых действиях в Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Запорожской, Киевской и Херсонской областях.

Об этом сообщили президент Владимир Зеленский в Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, Офис омбудсмана, видео Минобороны. Президент подчеркнул, что Украина продолжает работу по возвращению всех своих воинов.

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Увольнение произошло в рамках очередного этапа масштабного обмена в категории тяжелораненых и больных. Как сообщает Координационный штаб, все уволенные имеют серьезные медицинские последствия пребывания в плену — от язв и потери веса до проблем с сердцем, зрением, пищеварением и опорно-двигательным аппаратом. Многие из них держались в неволе более трех лет, в том числе после обороны Мариуполя.

Все освобожденные – это представители рядового и сержантского состава. Старшему из них — 63 года, а одному из военных, также вернувшегося сегодня, исполнилось 45 — именно в день его рождения.

После возвращения военнослужащие пройдут полное медицинское освидетельствование и получат необходимую реабилитацию — как физическую, так и психологическую. Кроме того, им будут выплачены все положенные компенсации за время пребывания в плену. В Коордштабе отмечают, что работа над последующим обменом продолжается.

Ранее мы рассказывали, что состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ.

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