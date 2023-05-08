Нашли океаны: Ученые считают, что инопланетная жизнь находится на спутниках Урана

Ученые нашли на 4-х спутниках Урана океаны, в которых может быть внеземная жизнь

Исследователи с помощью космического телескопа провели новые наблюдения за планетой Уран и ее спутниками. По данным NASA, четыре спутника Урана – Ариэль, Умбриэль, Титания и Оберон – могут иметь океаны, находящиеся под их ледяной поверхностью. Это открытие вызывает интерес ученых, поскольку такие океаны могут быть потенциальными средами обитания внеземной жизни. Об этом пишет издание Mirror.

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Космический аппарат Вояджер-2 NASA посетил Уран в 1986 году, и полученные им данные все еще изучаются. Эксперты анализировали эти данные и пришли к выводу, что наличие океанов на спутниках Урана возможно. Эти океаны, расположенные на значимой глубине под поверхностью, могут быть неповторимыми средами для развития жизни.

Джули Кастилло-Рожес, ведущий автор исследования, заметила, что ранее ученые уже находили доказательства существования океанов на других небесных телах. Эти новые исследования позволяют лучше понимать возможные механизмы приводящие к формированию океанов, а также их связь с наличием воды и внутренним теплом на различных объектах Солнечной системы.

Открытие существования океанов на спутниках Урана вызывает новые вопросы и стимулирует дальнейшие исследования. В дальнейшем учёные планируют сосредоточиться на дальнейшем изучении этих мест и поиске дополнительных доказательств внеземной жизни в Солнечной системе.

Напомним, астрономы смогли зафиксировать радиосигнал из далекой галактики, в 8,8 миллиарда световых лет от Земли. Он может быть связан с инопланетной цивилизацией.

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