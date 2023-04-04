Насте Каменской пришлось показать фото своих связок, чтобы фанаты не обвиняли ее во лжи: что произошло

28 марта 2023 года украинская певица Настя Каменских (творческий псевдоним NK) заявила, что рискует навсегда потерять голос. Ей даже пришлось упразднять все запланированные концерты.

Певица сказала, что на голосовых связях у нее нашли новообразование и она нуждается в операции. Однако на днях Каменских пела на дне рождения блогерши.

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Видео, где певица вместе с блогершей поют и танцуют, появилось на странице Богданы Гончарук в Инстаграме.

Фолловеры вдавались в вопрос: "А что с голосом в НК прорезался? Она ведь там очень больна!". Некоторые подписчики заявили, что пела Каменских 28 марта, а что голос пропал, сообщила через три дня после выступления.

После волны хейта, когда фанаты певицы начали подозревать, что она соврала о потере голоса, Каменских опубликовала новый пост в Инстаграме, где показала, как посещает специалиста, занимающегося ее проблемой с голосовыми связями.

Цитируем заявление Каменских: "Сейчас я прохожу интенсивное лечение и вижу своего врача каждый день по 2 раза. Каждый раз это не самая приятная процедура, потому что в 4 этапа мне прямо на голосовые связи заливают необходимые лекарства. Проблемы со связями в горле – примерно то именно, что и травмы в любой другой части тела. Когда потянул связки, например, в ноге, и будто можешь ходить, но хромаешь. Можешь не чувствовать боли во время хождения, но не можешь быстро бегать, пока полностью не восстановишься Такая же история и с голосовыми связями: поешь в низкой тональности, и как только пытаешься взять высокие ноты – связи не могут сомкнуться через эти новообразования и звук превращается в неприятный сип. Моим связям сомкнуться полностью и как результат, когда беру высокие ноты, нет звука".

Она отметила, что ей могут сделать специальные инъекции для того, чтобы она могла петь как раньше, однако их действие краткосрочно. Так что концерты пока она возобновить не может.

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Это может быть однократной экстренной мерой, как заморозка боли у спортсменов, которая может сработать для одного короткого выступления. Но делать это ежедневно и отработать подряд несколько длинных концертов – очень рискованно. Если с такими новообразованиями давать регулярную нагрузку и ежедневно петь живые концерты, н У меня просто нет времени и возможности восстановиться и это невероятный риск для голоса. Поэтому сейчас я прохожу курс интенсивного лечения с моим фониатром, чтобы уже совсем скоро быть готовой не просто к коротким выступлениям на несколько песен", — добавила Каменских.

Еще она показала видео, как пытается петь, однако у нее не выходит. А потом и показала фото своих голосовых связок.

Ранее Каменских называла причину, ради которой может бросить карьеру певицы.

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