Настоящие звери на дороге: ТОП-10 самых мощных немецких кроссоверов
Когда речь заходит о самых мощных автомобилях Европы, первыми на ум приходят немецкие бренды. Porsche, Mercedes-Benz, Audi, BMW, а иногда и Volkswagen радуют автолюбителей по всему миру своим стильным дизайном и производительностью.
Специалисты из TopSpeed провели анализ рынка и выделили самые мощные немецкие кроссоверы на данный момент. В этот список вошли десять топовых моделей, которые отличаются большим количеством лошадиных сил, динамикой разгона и максимальной скоростью.
10. Porsche Macan GTS
Мощность: 434 лошадиные силы
Разгон до 100 км/ч: 4,3 секунды
Максимальная скорость: 272 км/ч
9. Porsche Cayenne GTS
Мощность: 493 лошадиные силы
Разгон до 100 км/ч: 4,2 секунды
Максимальная скорость: 269 км/ч
8. Mercedes-AMG GLS-Class
Мощность: 603 лошадиные силы
Разгон до 100 км/ч: 4,1 секунды
Максимальная скорость: 280 км/ч
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7. BMW XB7 Alpina
Мощность: 631 лошадиная сила
Разгон до 100 км/ч: 4,1 секунды
Максимальная скорость: 290 км/ч
6. BMW XM
Мощность: 644 лошадиные силы
Разгон до 100 км/ч: 4,1 секунды
Максимальная скорость: 270 км/ч
5. Audi SQ7
Мощность: 500 лошадиных сил
Разгон до 100 км/ч: 4,0 секунды
Максимальная скорость: 249 км/ч
4. BMW X3 M
Мощность: 503 лошадиные силы
Разгон до 100 км/ч: 3,9 секунды
Максимальная скорость: 285 км/ч
3. Audi RS Q8
Мощность: 591 лошадиная сила
Разгон до 100 км/ч: 3,7 секунды
Максимальная скорость: 306 км/ч
2. Mercedes-AMG GLE63 S
Мощность: 603 лошадиные силы
Разгон до 100 км/ч: 3,7 секунды
Максимальная скорость: 249 км/ч
1. BMW X5 M
Мощность: 617 лошадиных сил
Разгон до 100 км/ч: 3,7 секунды
Максимальная скорость: 285 км/ч.
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