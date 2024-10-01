Справжні звірі на дорозі: ТОП-10 найпотужніших німецьких кросоверів

Коли мова заходить про найпотужніші автомобілі Європи, першими на думку спадають німецькі бренди. Porsche, Mercedes-Benz, Audi, BMW, а подекуди й Volkswagen радують автолюбителів по всьому світу своїм стильним дизайном та продуктивністю.

Фахівці з TopSpeed провели аналіз ринку і виділили найпотужніші німецькі кросовери на даний момент. У цей список увійшли десять топових моделей, які відзначаються великою кількістю кінських сил, динамікою розгону та максимальною швидкістю.

10. Porsche Macan GTS

Porsche Macan GTS. Джерело: wikipedia

Потужність: 434 кінські сили

Розгін до 100 км/год: 4,3 секунди

Максимальна швидкість: 272 км/год

9. Porsche Cayenne GTS

Потужність: 493 кінські сили

Розгін до 100 км/год: 4,2 секунди

Максимальна швидкість: 269 км/год

8. Mercedes-AMG GLS-Class

Mercedes-AMG GLS-Class. Джерело: wikipedia

Потужність: 603 кінські сили

Розгін до 100 км/год: 4,1 секунди

Максимальна швидкість: 280 км/год

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7. BMW XB7 Alpina

Потужність: 631 кінська сила

Розгін до 100 км/год: 4,1 секунди

Максимальна швидкість: 290 км/год

6. BMW XM

BMW XM. Джерело: wikipedia

Потужність: 644 кінські сили

Розгін до 100 км/год: 4,1 секунди

Максимальна швидкість: 270 км/год

5. Audi SQ7

Потужність: 500 кінських сил

Розгін до 100 км/год: 4,0 секунди

Максимальна швидкість: 249 км/год

4. BMW X3 M

BMW X3 M. Джерело: wikipedia

Потужність: 503 кінські сили

Розгін до 100 км/год: 3,9 секунди

Максимальна швидкість: 285 км/год

3. Audi RS Q8

Потужність: 591 кінська сила

Розгін до 100 км/год: 3,7 секунди

Максимальна швидкість: 306 км/год

2. Mercedes-AMG GLE63 S

Mercedes-AMG GLE63 S. Джерело: wikipedia

Потужність: 603 кінські сили

Розгін до 100 км/год: 3,7 секунди

Максимальна швидкість: 249 км/год

1. BMW X5 M

Потужність: 617 кінських сил

Розгін до 100 км/год: 3,7 секунди

Максимальна швидкість: 285 км/год.

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