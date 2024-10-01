Настоящие звери на дороге: ТОП-10 самых мощных немецких кроссоверов

Когда речь заходит о самых мощных автомобилях Европы, первыми на ум приходят немецкие бренды. Porsche, Mercedes-Benz, Audi, BMW, а иногда и Volkswagen радуют автолюбителей по всему миру своим стильным дизайном и производительностью.

Специалисты из TopSpeed провели анализ рынка и выделили самые мощные немецкие кроссоверы на данный момент. В этот список вошли десять топовых моделей, которые отличаются большим количеством лошадиных сил, динамикой разгона и максимальной скоростью.

10. Porsche Macan GTS

Porsche Macan GTS. Источник: wikipedia

Мощность: 434 лошадиные силы

Разгон до 100 км/ч: 4,3 секунды

Максимальная скорость: 272 км/ч

9. Porsche Cayenne GTS

Мощность: 493 лошадиные силы

Разгон до 100 км/ч: 4,2 секунды

Максимальная скорость: 269 км/ч

8. Mercedes-AMG GLS-Class

Mercedes-AMG GLS-Class. Источник: wikipedia

Мощность: 603 лошадиные силы

Разгон до 100 км/ч: 4,1 секунды

Максимальная скорость: 280 км/ч

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7. BMW XB7 Alpina

Мощность: 631 лошадиная сила

Разгон до 100 км/ч: 4,1 секунды

Максимальная скорость: 290 км/ч

6. BMW XM

BMW XM. Источник: wikipedia

Мощность: 644 лошадиные силы

Разгон до 100 км/ч: 4,1 секунды

Максимальная скорость: 270 км/ч

5. Audi SQ7

Мощность: 500 лошадиных сил

Разгон до 100 км/ч: 4,0 секунды

Максимальная скорость: 249 км/ч

4. BMW X3 M

BMW X3 M. Источник: wikipedia

Мощность: 503 лошадиные силы

Разгон до 100 км/ч: 3,9 секунды

Максимальная скорость: 285 км/ч

3. Audi RS Q8

Мощность: 591 лошадиная сила

Разгон до 100 км/ч: 3,7 секунды

Максимальная скорость: 306 км/ч

2. Mercedes-AMG GLE63 S

Mercedes-AMG GLE63 S. Источник: wikipedia

Мощность: 603 лошадиные силы

Разгон до 100 км/ч: 3,7 секунды

Максимальная скорость: 249 км/ч

1. BMW X5 M

Мощность: 617 лошадиных сил

Разгон до 100 км/ч: 3,7 секунды

Максимальная скорость: 285 км/ч.

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