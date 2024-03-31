Наступление захлебнулось: на Авдеевском направлении враг потерял за сутки 12 танков и 8 БМП (фото и видео)

российские боевики за сутки потеряли 12 танков и 8 боевых машин пехоты (БМП) при попытке штурма в районе села Тоненько Донецкой области.

Как сообщил OSINT-аналитик, воин подразделения аэроразведки морской пехоты Украины в соцсети Х (Twitter), во время попытки штурма в районе населенного пункта Тоненько, расположенного в районе Авдеевки, 30 марта оккупанты привлекли 36 танков и 12 боевых машин пехоты.

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Попытка штурма россиян была пресечена бойцами Сил обороны Украины. Враг потерял 12 танков и 8 боевых машин пехоты.

Танки принадлежали 6-му полку 90-й танковой дивизии.

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