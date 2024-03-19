Окупанти намагалися вкрасти танк Leopard і жорстоко поплатилися

На лінії фронту неподалік селища Терни росіяни влаштували нахабну спецоперацію – спробували витягнути з поля бою пошкоджений український танк Leopard.

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Покарання за крадіжку

Аби вкрасти нашого залізного велетня окупанти задіяли одразу два потужні тягачі БРЕМ (броньована ремонтно-евакуаційна машина). Але за метушнею ворога пильно спостерігали оператори роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 12-ї бригади "Азов". І щойно БРЕМ взяли на буксир Leopard, як на захист пораненого друга прилетелі азовські FPV-дрони. Обидва монстри-тягачі були вражені "пташками" у моторні відсіки. Ворожа операція провалилася, дефіцитні БРЕМ тепер доведеться довго ремонтувати…

Leopard і Abrams на захисті України

Танки Leopard – дуже цінна і важлива для ЗСУ техніка. Тому кожна одиниця – на вагу золота.

Раніше 1-й окремий штурмовий батальйон ім. Героя України Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі") 67 ОМБр показав архівне відео (за серпень-2023), як Leopard 2А5 вправно веде бій і рострілює піхоту окупантів.

Нагадаємо, що на озброєнні Сил оборони України є також натівські танки Abrams, які, зокрема воюють у складі 47 ОМБр "Маґура". І воюють дуже потужно – подивіться, наприклад, це відео бойової роботи Abrams.