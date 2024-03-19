Оккупанты пытались украсть танк Leopard и жестоко поплатились

На линии фронта недалеко от поселка Терны россияне устроили наглую спецоперацию – попытались вытащить с поля боя поврежденный украинский танк Leopard.

Видео дня

Смотрите также: Броня стала металлоломом: видео зажигательной работы 60 ОМБр

Наказание за воровство

Чтобы украсть нашего железного великана оккупанты задействовали сразу два мощных тягача БРЭМ (бронированная ремонтно-эвакуационная машина). Но за суетой врага пристально наблюдали операторы роты ударных беспилотных авиационных комплексов 12-й бригады "Азов". И только БРЭМ взяли на буксир Leopard, как на защиту раненого друга прилетели азовские FPV-дроны. Оба монстра-тягача были поражены "птичками" в моторные отсеки. Вражеская операция провалилась, дефицитные БРЭМ теперь придется долго ремонтировать…

Leopard и Abrams на защите Украины

Танки Leopard – очень ценная и важная для ВСУ техника. Поэтому каждая единица – на вес золота.

Ранее 1-й отдельный штурмовой батальон им. Героя Украины Дмитрия Коцюбайло ("Да Винчи") 67 ОМБр показал архивное видео (за август-2023), как Leopard 2А5 умело ведет бой и расстреливает пехоту оккупантов.

Напомним, что на вооружении Сил обороны Украины есть также натовские танки Abrams, которые, в частности, воюют в составе 47 ОМБр "Магура". И воюют очень мощно – посмотрите, например, это видео боевой работы Abrams.