Броня стала металлоломом: видео зажигательной работы 60 ОМБр

FPV дроны в руках обученных и креативных пилотов – очень мощное оружие.

Видео дня

Это ярко демонстрируют бойцы роты ударных беспилотных авиационных комплексов Vidar 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады.

Вашему вниманию – два показательных видео, на которых РУБпАК Vidar эффектно и эффективно уничтожает тяжелую технику окупантов.

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"Демобилизовали" БМП

"Идет штурм за штурмом наших позиций, потому что врагу крайне необходимо порадовать своего вождя до выборов за паребриком, – пишет на бригадной странице прессслужба 60 ОМБр. – Но неугомонное FPV подразделение Vidar дает понять, что на нашем участке ответственности ловить нечего: демобилизовали БМП"

Поджаренные танк и "беха"

Еще один взрывной видеоролик работы Vidar+FPV.

Ранее 60 ОМБр показала видео, как артиллеристы бригады на Бахмутском направлении уничтожили миномет россиян.