Броня стала металобрухтом: відео запальної роботи 60 ОМБр

FPV дрони в руках навчених та креативних пілотів – надзвичайно потужна зброя.

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Це яскраво демонструють бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Vidar 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади.

До вашої уваги – два показових відео, на яких РУБпАК Vidar ефектно і ефективно вражає важку техніку окупантів.

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"Демобілізували" БМП

"Іде штурм за штурмом наших позицій, бо ворогу конче необхідно порадувати свого вождя до виборів за парєбріком, – пише на бригадній сторінці пресслужба 60 ОМБр. – Але невгамовний FPV підрозділ Vidar дає зрозуміти, що на нашій ділянці відповідальності ловити нічого: демобілізували БМП"

Підсмажені танк та "беха"

Ще один вибуховий відеоролик роботи Vidar + FPV.

Раніше 60 ОМБр показала відео, як артилеристи бригади на Бахмутському напрямку знищили міномет росіян.