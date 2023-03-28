Настя Каменских потеряла голос и отменила концерты из-за новообразования: подробности

Украинская певица Настя Каменских (творческий псевдоним NK) рискует потерять голос навсегда. Ей пришлось срочно отменять все запланированные концерты.

В своем Инстаграме певица сообщила, что у нее обнаружили новообразование на голосовых связях и теперь она нуждается в срочном лечении. Каменских записала видео-обращение, в котором объяснила, что произошло.

"Друзья, я потеряла голос из-за новообразования в голосовых связях, которое пока не позволяет моим связям полноценно функционировать. Мне необходимо срочное лечение, чтобы восстановить голос. Если этого не сделать сейчас, могу потерять голос навсегда", – сказала она.

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Певица заметила, что врачи посоветовали ей срочно лечиться. И если она будет соблюдать "все рекомендации и рекомендованный режим", то ее "голос и работа связи придут в норму уже через несколько недель".

Своим фанатам Каменских объяснила, что приобретенные на ее концерты билеты будут действительны, но уже в другие даты.

"Вынуждена перенести первые пять концертов, которые должны были состояться с 28 марта по 2 апреля… Поэтому я очень жду вас на концертах, чтобы порадовать качественным живым звуком! Все билеты остаются действительными!", — подытожила певица.

Настя Каменских – украинская певица, которая выступает под псевдонимом NK с 2017 года. Популярность приобрела в дуэте с Алексеем Потапенко (Потап), выступая с ним с 2006 по 2017 год.

Ранее Каменских называла причину, из совета которой может покинуть карьеру певицы.

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