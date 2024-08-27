Нацбанк назвал дату ввода лимитов на переводы с карты на карту

С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины вводит временный лимит на переводы с карты на карту в размере 150 000 грн в месяц для физических лиц. Это ограничение будет действовать в течение шести месяцев и будет касаться только исходящих переводов на счета других лиц, но не коснется волонтеров и тех, чьи доходы превышают установленную сумму.

Главная цель этого нововведения – предотвратить использование платежной инфраструктуры в противоправных целях, в частности через счета так называемых "дропов". Это лица, которые предоставляют свои банковские счета для перевода и отмывания незаконных средств. Согласно оценкам НБУ, через такие счета может проходить до 200 млрд грн в год.

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НБУ отмечает, что большинство клиентов банков – около 98% – не превышают месячный лимит в 150 000 грн во время переводов. Поэтому введенные ограничения не повлияют на их финансовые операции, но помогут сдержать рост теневой экономики.

Для борьбы с использованием рынка платежных услуг в противоправных целях НБУ планирует ввести несколько дополнительных мер. Среди них – усиление контроля за финансовыми операциями, увеличение штрафов для нарушителей и создание реестра лиц, чьи счета были вовлечены в незаконные схемы.

В то же время волонтеры, которые занимаются благотворительной деятельностью, не будут подпадать под действие новых лимитов. НБУ провел консультации с сообществом волонтеров и внес соответствующие изменения, чтобы оградить их переводы от ограничений. Волонтеры, отвечающие определенным критериям, будут идентифицированы банками, и их деятельность не испытывает влияния новых правил.

Национальный банк Украины надеется, что в течение шести месяцев действия лимита удастся разработать эффективные решения, позволяющие снизить риски использования банковской системы в теневых схемах и обеспечить защиту законных финансовых операций.

Ранее сообщалось, что банкам и ломбардам в Украине запретили принимать в залог дроны и тепловизоры.

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