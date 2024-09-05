Нацгвардейцы на Покровском направлении 'угнали' у оккупантов танк Т-72 (видео)

Бойцы бригады оперативного назначения "Кара-Даг" (15 бригада оперативного назначения НГУ имени Героя Украины лейтенанта Богдана Завады) на Покровском направлении фронта затрофеили вражескую технику. На этот раз в руки нацгвардейцев попал танк Т-72.

Видео работы бойцов бригады "Кара-Даг" обнародовал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко. По его данным, захватить танк удалось вблизи Покровска Донецкой области.

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"Бойцы 15-й бригады Национальной гвардии "Кара-Даг" на Покровском направлении под вражеским обстрелом и среди боев затрофеили российский танк Т-72. Вблизи места, где находился танк противника, гвардейцы дождались момента, когда экипаж покинет бронетехнику, после чего "изъяли" танк и вернулись к своим позициям. В дальнейшем техника будет работать в интересах подразделения", — отметил командующий НГУ.

В сети появилось и другое видео этого "похищения". Операторы дрона наблюдают за быстро едущим в сторону позиций Сил обороны танком. Из их комментариев становится понятно, что это бойцы 15-й бригады "угнали" танк у российских боевиков и мчатся на нем к своему базированию.

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