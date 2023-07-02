Натуральные SPF: Как сделать самодельное средство от солнца

Летом многие наслаждаются солнечными ваннами, но важно помнить о защите от вредного воздействия солнечных лучей. Отсутствие защиты может привести к ожогам, повреждениям кожи и даже развитию раковых заболеваний.

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Обычно для защиты кожи от солнца используют различные солнцезащитные средства с разными уровнями защиты, такие как кремы, молочка или спреи с SPF (фактором защиты от солнца). SPF указывает на степень защиты от ультрафиолетовых лучей.

Однако, выбирая солнцезащитные средства, может быть сложно разобраться по всей доступной гамме продуктов. Количество вариантов в супермаркетах просто потрясающее, и правильно выбрать средство, учитывая тип кожи, уровень защиты, продолжительность действия, бренд или производителя, качество и цена может быть вызовом.

К примеру, солнцезащитное молочко с SPF 30 объемом 150 мл может стоить от 250 до 650 гривен, в зависимости от производителя. Обычно одну бутылочку можно использовать около десяти раз для активного отдыха, а семье понадобится меньше. Следовательно, затраты на солнцезащитные средства могут стать проблемой для многих людей.

Но не стоит расстраиваться, ведь есть альтернативные варианты. Свободный рынок позволяет воспользоваться природными заменителями дорогостоящей солнцезащитной косметики. Природные средства из SPF уже давно известны и обладают дополнительными полезными свойствами для кожи.

Некоторые природные SPF-факторы включают масло ши, масло австралийского ореха, конопляное масло, масло жожоба, кунжутное масло, масло из виноградных косточек, масло авокадо, масло из косточек малины и кокосовое масло. Они могут оказать эффективную защиту от солнца вместе с пользой для кожи.

Ранее мы уже писали о том, как сделать самодельный натуральный и безопасный крем от солнца в домашних условиях.

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