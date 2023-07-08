Натуральный раствор сразу убивает сорняки: садоводы поделились действенным рецептом

Борьба с сорняками является одной из самых больших проблем садоводов. Люди часто прибегают к химикатам, пытаясь удалить надоедливые растения.

Однако средства для уничтожения сорняков или гербициды могут быть опасны для некоторых диких животных и окружающей среды. В то же время садоводы могут использовать естественные методы, которые уничтожат сорняки, сообщает Express.co.uk.

Эксперты предлагают использовать поваренную или каменную соль, поскольку они доступны и их можно найти в большинстве домов. Следует избегать специальных солей или солей с добавками, такими как йод.

Перед использованием этого метода садоводы должны убедиться в том, что они выбрали сухой день. Любая вода может снизить эффективность обработки сорняков.

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Соль является неселективным гербицидом, что означает, что он "убивает любое растение, с которым он контактирует". Это значит, что садоводы должны убедиться, что они нацелены только на сорняки.

Соль фактически "обезвоживает" сорняки, что впоследствии их убивает. Избыток соли также препятствует способности растений впитывать необходимые питательные вещества, такие как калий и азот.

Смешайте соль с теплой водой в пропорции одна часть соли на четыре части воды. Хорошо размешайте, пока соль не растворится.

Вы также можете сделать более сильный раствор, увеличив концентрацию соли, но учтите, что это может быть более вредным для почвы. Непосредственно распылите солевой раствор на листьях и стеблях сорняков, которые вы хотите уничтожить.

Следите за обработанным участком и повторно нанесите солевой раствор на любые уцелевшие сорняки через неделю-две. После того, как сорняки погибнут, промойте почву простой водой, чтобы удалить излишки соли.

Напомним, ранее мы писали о том, как легко вывести сорняки из швов тротуарной плитки.

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