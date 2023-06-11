Назначение социальной помощи на детей планируется передать Пенсионному Фонду

На сегодняшний день органы социальной защиты населения заняты исполнительной работой, в том числе начислением и выплатой социальных пособий. Однако, из-за активных боевых действий и оккупации некоторых территорий Украины, управление социальной защитой надлежащих районов не может обеспечить начисление социальных выплат семьям. Это происходит из-за децентрализованного механизма начисления и выплат, который не позволяет передавать документы из одного района в другой для администрирования.

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Пенсионный фонд Украины имеет разветвленную сеть территориальных управлений в системе социальной защиты населения и действует по принципу экстерриториального назначения и начисления пенсий, субсидий и страховых выплат. Это означает, что независимо от места нахождения лица, в частности в условиях военного положения, он имеет право получать социальные выплаты.

С целью оптимизации процесса назначения социальной помощи запланировано передать эти функции в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Законопроект №9318, зарегистрированный 23 мая 2023 г. в Верховной Раде Украины (ВРУ), предусматривает этот шаг.

Согласно авторам законопроекта, органы ПФУ получат право назначать разные социальные выплаты, в частности:

пособие по беременности или родам;

помощь при рождении ребенка;

помощь при усыновлении ребенка;

помощь на детей, которые находятся под опекой или попечительством;

помощь на детей одиноким родителям;

социальную помощь на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя;

оплату услуг патроната за ребенком, социальную помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в том числе детей с инвалидностью;

помощь родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах;

уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за патронатных воспитателей, родителей-воспитателей и приемных родителей.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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