Назвали в честь песчаного червя из Дюны: Ученые обнаружили новый вид "взрывающихся" грибов спорами

Ученые обнаружили новый вид гриба, названный в честь ужасных гигантских песчаных червей из культовой научно-фантастической серии романов "Дюна".

Гриб под названием Tulostoma shaihuludii является одним из четырех новых видов, описанных в исследовании, опубликованном в журнале MycoKeys, пишет newsweek.

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Все грибы принадлежат к роду (или группе видов), известному как Tulostoma, который широко известен как стебельчатые пуховки. Другие виды получили названия Tulostoma dunense, Tulostoma hungaricum и Tulostoma sacchariolens.

Эти грибы производят небольшие сферические плодовые тела на конце стеблей, которые выбрасывают в воздух облако пылевидных спор, когда созревают. Споры грибов – это микроскопические биологические агенты, которые позволяют грибам размножаться.

Многие грибы пуховки, включая виды Tulostoma, потеряли способность самостоятельно принудительно выбрасывать споры, полагаясь вместо этого на механическое давление, например, как вытаптывание зверями или ветром — освободить их из-за "разрыва" механизма.

Все недавно описанные виды пуховиков были задокументированы в песчаных районах Паннонской степи, различных луговых экосистем, простирающихся в нескольких странах Центральной и Восточной Европы, включая Австрию, Болгарию, Венгрию, Румынию, Сербию и Словакию. Виды, имеющие несколько заметных особенностей среди них, были описаны на основе образцов, собранных в Венгрии в течение более 25 лет.

Tulostoma shaihuludii выделяется изогнутым стеблем, который является отличительной чертой в пределах этого рода. Исследователи выбрали название этого вида в честь песчаных червей из романа "Дюна", поскольку гриб выглядит похоже и был найден в песчаной среде обитания.

Песчаные черви из романа "Дюна" - это колоссальные, червеобразные существа, произрастающие до сотен футов в длину, с гигантскими ртами, наполненными до края набором кристаллических зубов. Они агрессивны и территориальны, а также привлекают ритмические звуки. Таким образом, они чрезвычайно опасны даже для жителей Арракиса, известных как Фримены, которые научились жить рядом с огромными существами и даже ездить на них верхом по пустыне.

Последнее исследование еще больше подчеркивает разнообразие этих грибов. В Венгрии зарегистрировано 19 видов, в том числе четыре новых.

"Панонские, сухие и песчаные луга между реками Дунай и Тиса, а также прилегающие территории в центральной Венгрии сегодня содержат 66 процентов всех описанных видов Tulostoma, известно, что встречаются в Европе," пишут авторы в исследовании.

Виды Tulostoma в общем-то редки, хотя и распространены локально, а текущие сведения об их популяциях в Европе ограничены, согласно исследованию. Но исследователи предполагают, что в Центральной Европе существует еще много незарегистрированных видов Tulostoma, которые еще предстоит найти.

Напомним, в Висконсини рыбаки обнаружили корабль, затонувший в 19 веке.

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