Назван ТОП-10 самых популярных автомобилей в Украине на данный момент

По итогам сентября стали известны автомобильные предпочтения украинцев. Лидерство на украинском рынке новых авто продолжает удерживать доступная модель французского кроссовера.

Ассоциация "Укравтопром" опубликовала рейтинг из 10 самых популярных легковых автомобилей в Украине на данный момент. Об этом пишет сайт Avtomob.

На вершине списка самых популярных авто снова оказался бюджетный кроссовер Renault Duster, который в сентябре выбрали 504 новых владельца в Украине. На втором месте расположилась Toyota RAV-4, которую приобрели 295 покупателей. Тройку самых популярных автомобилей замыкает Mazda CX-5 с показателем в 161 проданную единицу.

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Полный ТОП-10 самых популярных автомобилей выглядит так:

1️. Renault Duster – 504 ед.

2️. Toyota RAV-4 – 295 ед.

3️. Mazda CX5 – 161 ед.

Mazda CX5. Источник: wiki Mazda CX5. Источник: wiki

4️. Toyota Hilux – 148 ед.

5️. Skoda Karoq – 138 ед.

Skoda Karoq. Источник: wiki Skoda Karoq. Источник: wiki

6️. Hyundai Tucson – 129 ед.

7️. Skoda Kodiaq – 129 ед.

Skoda Kodiaq. Источник: wiki Skoda Kodiaq. Источник: wiki

8️. Skoda Octavia – 128 ед.

9️. Volkswagen Touareg – 114 ед.

Volkswagen Touareg. Источник: wiki Volkswagen Touareg. Источник: wiki

10. Kia Sportage – 112 ед.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие автомобили с пробегом чаще всего покупали украинцы в сентябре.

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