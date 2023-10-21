Названы 10 неожиданных способов применения бальзама для волос в быту

Как использовать бальзам для волос не по назначению

Бальзамы и кондиционеры для волос несут на своих плечах значительную обязанность сохранения красоты и здоровья ваших локонов. Однако эти удивительные продукты могут быть полезны не только для вашей гривы.

Они также могут решить многие бытовые проблемы и экономить ваши деньги. В издании techinsider собрали 10 причин, почему в вашем доме всегда должен быть кондиционер для волос.

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Бережная чистка шелковой одежды: Если у вас есть одежда с шелковыми тканями, добавьте столовую ложку кондиционера для волос в воду для замачивания. Это поможет сохранить щекотливую структуру материала. Предотвращение статического электричества на волосах: В холодное время года наши волосы часто становятся электризированными из-за трения с одеждой. Чтобы предотвратить это, нанесите немного кондиционера на волосы, распределите их равномерно, и волосы будут меньше электризоваться. Защита кожаной обуви от соли Кожаные ботинки в зимний период могут пострадать от соли, которую рассыпают на дорогах для борьбы со льдом. Протрите обувь кондиционером перед выходом на улицу, и это поможет предотвратить вред. Ремонт застрявшей молнии Если молния на одежде застряла, вы можете использовать кондиционер для смазывания зубчиков молнии. Это поможет ему двигаться легче. Снятие застрявшего кольца Если кольцо застряло на пальце, нанесите немного кондиционера на кожу вблизи него. Это смазывает кожу и поможет вам легко снять кольцо. Растяжение свитера: Если ваш шерстяной свитер уменьшился в размерах во время стирки, замочите его в воде с добавлением кондиционера, а затем растяните до начального размера. Безболезненное снятие пластыря: Чтобы безболезненно снять пластырь, смажьте его кондиционером, и он взойдет легче. Предотвращение появления ржавчины: Протрите ржавые поверхности (например, смесители или дверные петли) кондиционером, чтобы предотвратить появление ржавчины. Удаление неприятных звуков: Чтобы избавиться от неприятных звуков, таких как скрип двери, нанесите немного кондиционера на тряпку и обработайте места, где они касаются. Прочистка слива: Если слив в раковине засорился, пролейте его кондиционером, затем промойте горячей водой.

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