Названы 3 вида вредного чая, который почему-то считают полезным

За последние годы чай стал популярной альтернативой кофе для многих. Однако, не все виды чая безопасны для здоровья, и медики призывают к осторожному потреблению трех из них.

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Хотя чай может быть полезен для здоровья, важно помнить о степени и не злоупотреблять указанными видами чая во избежание негативных последствий для организма, пишет издание Today.

Зеленый чай: Зеленый чай славится своими антибактериальными и мочегонными свойствами. Однако злоупотребление этим напитком может привести к гибели не только вредных, но и полезных бактерий в организме. Необходимо помнить, что зеленый чай нельзя пить в больших количествах как воду, поскольку это может привести к негативным последствиям, таким как проблемы с печенью и почками. Пуэр: Этот чай является постферментированным и производится по специфической технологии. Танины, содержащиеся в чайных листьях, приводят к горечи вкуса чая. Эти вещества могут раздражать желудок и вызывать неприятные симптомы, такие как боль в животе и тошнота. Это может произойти вне зависимости от количества выпитого чая. Каркаде: Некоторые считают, что каркаде – это очень полезный чай, похожий на компот. Однако трудно назвать его безопасным для зубов. Исследователи выяснили, что кислые напитки, включая каркаде, могут оказывать негативное влияние на состояние зубной эмали. В опытах каркаде оказался на первом месте по вредности для эмали, обойдя разные виды алкоголя, энергетических напитков и газировки.

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