Названы 4 самых эффективных совета, которые помогут заснуть в жаркую ночь

Как заснуть во время жары

Жаркие летние ночи могут создавать проблемы со сном и отдыхом. Чтобы обеспечить себе приятный и комфортный сон, необходимо принять некоторые меры.

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Зная простые лайфхаки, которыми поделились в издании life.nv, вы сможете насладиться спокойным сном даже во время жарких ночей.

Во время лета лучше отказаться от тяжелых тканей для постельного белья, таких как сатин, полиэстер или шелк. Для обеспечения вентиляции и комфорта выбирайте натуральные дышащие материалы, в том числе хлопок. Это поможет избежать чрезмерной теплоты и потливости во время сна.

Морозильная камера может быть не только местом хранения продуктов. Простынь можно перед сном охладить, положив ее в морозильную камеру на короткий период. Это придаст постели дополнительную прохладу и будет способствовать приятному сну.

Грелка может стать отличным решением для создания прохлады. Заполните холодной водой и положите в морозильную камеру перед сном. После охлаждения она может использоваться как ледяная подушка для комфортного сна.

Использование кондиционера или вентилятора поможет быстро создать оптимальную температуру в комнате для высококачественного сна. Кондиционер обеспечит прохладу, а вентилятор создаст порывы свежего воздуха, обеспечивая

Напомним, мы уже писали, как повысить комфорт своего сна.

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