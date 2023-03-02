Названы 5 самых распространенных ошибок водителей, приводящих к авариям

Топ 5 ошибок водителей авто, которые могут повлечь за собой ДТП

Зима закончилась, хотя погодные условия достаточно изменчивы. Время от времени мы видим новости о ДТП с участием фуры и легковушки. Поэтому обязательно нужно знать, как безопасно обогнать крупнотоннажный транспорт без риска аварии. Об этом рассказали эксперты автомобильного ресурса "Твоя машина".

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Топ 5 ошибок водителей при обгоне фуры

При обгоне фуры нельзя прижиматься сзади к большегрузным автомобилям. Водитель фуры просто не увидит ваше авто из-за габаритов своего. Такой манёвр может легко закончиться аварией; При обгоне фуры обращайте внимание не только на происходящее. Обязательно смотрите в зеркала заднего вида, чтобы проверить, не начал ли манёвр обгона кто-нибудь позади вас; Не пытайтесь обгонять фуру одним маневром. У вас может просто не хватить времени на обгон, а на встречной полосе появится другая машина; Не соревнуйтесь с большегрузными машинами в скорости. Водители фур всегда позволяют опередить себя, если ситуация на дороге это позволяет. Иногда они могут предостерегать вас от начала обгона; Не пытайтесь избежать аварии со встречной фурой, обращая влево, поскольку водитель большегрузного авто будет поворачивать именно в эту сторону.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему опытные водители советуют выжимать педаль газа в пол. Такое действие обязательно нужно проводить время от времени.

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