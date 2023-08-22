Названы 5 вещей, которые не следует чистить с помощью лимона

Лимон является отличным природным средством для уборки, но есть некоторые вещи, которые следует избегать чистить лимонным соком. Может случиться так, что после действия лимонной кислоты некоторые вещи могут повредиться.

Эксперт по уборке Джоли Керр рассказывает о 5 предметах, на которые лимон может негативно повлиять.

Читайте также: Названы 6 вещей, которые никогда не следует чистить пищевой содой

Отбеливатель: Смешивание хлорного отбеливателя с лимонным соком может привести к образованию опасных токсичных паров. Это правило также относится к смешиванию уксуса с хлорным отбеливателем. Всегда избегайте этого.

Натуральный камень Поверхности из натурального камня, такие как мрамор, гранит, могут повредиться из-за кислоты в лимонном соке. Не рискуйте появлением невосполнимых дефектов на камнях.

Паркетные полы: Лимонный сок может повредить уплотнение на деревянных полах, оставляя их поврежденными. Полы могут стать менее устойчивыми к износу. Если пролите сок, сразу уберите его.

Латунные покрытия: Если предмет с латунным покрытием является сплошной латунью, можно использовать лимон для полировки. Однако латунные пластины реагируют с кислотой, что может привести к коррозии. Используйте осторожно.

Темный или яркий текстиль: Лимонный сок может снять цвет с темного или яркого текстиля, оставляя необратимые цветовые изменения. Избегайте чистки соком такого текстиля.

Всегда помните, что лимонный сок может быть полезным, но есть ограничения по его использованию. Следуйте советам экспертов во избежание непредвиденных последствий.

Ранее химик объяснил, почему не следует смешивать соду с уксусом для мытья и чистки поверхностей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!