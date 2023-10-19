Названы 6 лучших лайфхаков, которые помогут снизить расход топлива и экономить
Существует множество способов для украинцев, позволяющих экономить бензин. Один из таких методов – использование встроенного экономичного режима автомобиля.
Многие современные транспортные средства оснащены функцией, позволяющей снизить потребление горючего во время поездок в городе или на трассе. Однако существуют и другие действенные способы. Подробнее о лайфхаках для хранения горючего можно узнать из материала на OBOZREVATEL.
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Экономия бензина – основные методы
- Меньше тормозите: Прежде чем останавливаться, постепенно уменьшайте скорость, чтобы избежать острого торможения.
- Круиз-контроль на трассе: Используйте круиз-контроль на открытых дорогах, чтобы поддерживать постоянную скорость и сэкономить топливо.
- Уменьшение веса: Избавьте автомобиль от лишних предметов в багажнике и поддерживайте правильное давление в шинах.
- Соблюдение скоростных ограничений: Не превышайте скорость, поскольку это влияет на расход топлива.
- Регулярный технический осмотр: Проводите регулярный технический осмотр автомобиля, заменяйте фильтры и смазку вовремя, чтобы поддерживать эффективность двигателя и сохранять топливо.
Также существуют родственные "лайфхаки", которые, по словам экспертов, не ефективны:
- Включение нейтральной передачи при съезде с горки.
- Подача высокой передачи как можно быстрее для сохранения эффективности топлива.
- Глушение двигателя во время пробок.
- Медленный набор скорости для экономии топлива.
- Убеждение, что спойлер способствует уменьшению расхода топлива.
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