Названы 6 лучших лайфхаков, которые помогут снизить расход топлива и экономить

Как уменьшить расход топлива и экономить деньги на авто

Существует множество способов для украинцев, позволяющих экономить бензин. Один из таких методов – использование встроенного экономичного режима автомобиля.

Многие современные транспортные средства оснащены функцией, позволяющей снизить потребление горючего во время поездок в городе или на трассе. Однако существуют и другие действенные способы. Подробнее о лайфхаках для хранения горючего можно узнать из материала на OBOZREVATEL.

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Экономия бензина – основные методы

Меньше тормозите: Прежде чем останавливаться, постепенно уменьшайте скорость, чтобы избежать острого торможения. Круиз-контроль на трассе: Используйте круиз-контроль на открытых дорогах, чтобы поддерживать постоянную скорость и сэкономить топливо. Уменьшение веса: Избавьте автомобиль от лишних предметов в багажнике и поддерживайте правильное давление в шинах. Соблюдение скоростных ограничений: Не превышайте скорость, поскольку это влияет на расход топлива. Регулярный технический осмотр: Проводите регулярный технический осмотр автомобиля, заменяйте фильтры и смазку вовремя, чтобы поддерживать эффективность двигателя и сохранять топливо.

Также существуют родственные "лайфхаки", которые, по словам экспертов, не ефективны:

Включение нейтральной передачи при съезде с горки. Подача высокой передачи как можно быстрее для сохранения эффективности топлива. Глушение двигателя во время пробок. Медленный набор скорости для экономии топлива. Убеждение, что спойлер способствует уменьшению расхода топлива.

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