Названы четыре самых агрессивных знака зодиака: им трудно контролировать эмоции

У каждого знака зодиака есть черты характера, которые проявляются сильнее, чем другие. По словам астрологов, самыми агрессивными могут быть Овны, Близнецы, Львы и Скорпионы – им трудно контролировать свои эмоции, поэтому даже мелкая ссора с ними может перерасти в грандиозный скандал с выяснением отношений и даже применением силы.

Овен

Овны могут быть агрессивными, но это не имеет ничего общего с насилием. Уроженцы знака любят соревноваться – и на этом поприще дают волю своему честолюбию. Они могут пренебрежительно выражаться о других и переходить запрещенные "красные" черты. Излишняя импульсивность мешает им не только на работе, но и в личной жизни.

Близнецы

Близнецы – это люди, которые часто могут удивить – они непредсказуемы. Хотя обычно уроженцы знак чуткие и дружелюбные, бывает, что они берут под контроль своих близких и пытаются влиять на их жизнь. Это заставляет окружающих воспринимать их как агрессивных манипуляторов. Более того, если Близнецов разозлить, они становятся опасными и могут причинить боль даже самым близким.

Лев

Лев чрезвычайно темпераментный и обладает "взрывоопасным" характером – ему достаточно даже мелочи, чтобы потерять контроль. Уроженцы знака любят быть всегда и во всем первыми и способны на разные подлости, чтобы "устранить" конкурентов. В порыве агрессии они могут совершать поступки, о которых сами потом будут жалеть.

Скорпион

Скорпиона легко вывести из себя, особенно когда вы даете ему повод для ревности. Уроженцы этого знака не умеют сдерживать эмоций и будут срываться на всех, кто попадет под руку. Кроме того, Скорпионы умеют плести интриги и любят мстить, стараясь ударить по обидчику как можно больнее.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.