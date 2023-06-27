Названы худшие мужья по знаку зодиака: с ними будет трудно обрести счастье

Поиск идеального партнера – это долгий и трудный путь. Кому можно отдать свое сердце, а кого лучше избегать? Стоит прислушиваться не только к голосу интуиции, но и… к звездам, которые лучше всего подскажут, с кем связать свое будущее. По словам астрологов, не каждый мужчина подходит на роль мужа.

Телец

Мужчины, рожденные под этим знаком зодиака, – трудоголики. Они не могут поставить своего партнера на первое место, потому что всегда есть что-то более важное: работа, развитие, интересы. У них много обязанностей и дел (часто придуманных), среди которых легко может умереть любовь – по той простой причине, что она не так высоко стоит в списке приоритетов. Женщина рядом с ним всего лишь аксессуар.

Дева

Немногие женщины могут мириться с мужчиной-Девой. Его юмор выделяется на фоне другихх знаков зодиака. Он капризен и легко меняет свое мнение... Или, наоборот, не может принять решение, потому что попадает в замкнутый круг глубокого анализа каждой проблемы. Пытаться спорить с кем-то с Дев – кошмар. Мужчина-Дева будет цепляться за каждое слово, препарировать каждый аргумент. Кроме того, люди, рожденные под этим знаком, являются перфекционистами и выдвигают очень высокие требования партнерше.

Козерог

Козерог – один из самых загадочных знаков зодиака… и в то же время очень непростой партнер. Со стороны он может показаться идеалом – серьезный, зрелый мужчина, часто очень трудолюбивый, а значит, и обеспеченный. Для него крайне важен материальный успех, поэтому он любит окружать себя роскошными вещами, отражающими его социальный статус. Мужчина этого знака является прирожденным одиночкой. Он хорошо себя чувствует в собственной компании и любит проводить время в одиночестве, а также совершенно не планирует тратить деньги на женщину.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоевывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.