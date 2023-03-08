Названы худшие пары по знаку зодиака: их отношения обречены

Многие хотели бы найти настоящую любовь и построить отношения, в которых царили бы романтика и взаимопонимание. Однако некоторые сталкиваются с проблемами и разочарованиями, способными разбить им сердце.

По словам астрологов, иногда причиной проблем является несовместимость пары по знаку зодиака. Так, названы худшие пары, отношения которых обречены.

Овен и Водолей

Эти два знака зодиака очень целеустремленные, терпеть не могут критики и всегда добиваются своего, чего бы это им не стоило. Овны и Водолеи стремятся быть во всем на высоте и никогда не согласятся на компромиссы. Эта пара будет постоянно спорить из-за мелочей, но никто ошибок не признает.

Телец и Рак

Для Тельцов важнее всего – материальные блага, уроженцы знака достаточно приземленные и беспокоятся о насущных проблемах. Раки витают в облаках, не считают денег и готовы поделиться последним с друзьями. Разные взгляды на жизнь и финансы станут для пары непреодолимой проблемой.

Близнецы и Лев

Спокойные и всегда улыбающиеся Близнецы терпеть не могут Львов, которые хотят всеми командовать. Если между этими знаками возникло притяжение, то это явление краткосрочное: они просто хотят произвести впечатление, даже если в этом не признаются самим себе. В этой паре оба имеют совершенно разные интересы и цели.

Дева и Стрелец

Оба уроженца зодиакального круга успешно строят карьеру, ставят себе высокие цели, много путешествуют и изучают новое. Однако их стремление к свободе станет серьезным препятствием к браку, да и отношения с любовных могут легко перейти в конкурирующие. Девы и Стрельцы будут соревноваться, кто успешнее.

Весы и Козерог

Весы пытаются найти гармонию в жизни, всегда сомневаются и не способны самостоятельно принять какое-либо решение. Взрывные Козероги терпеть не могут такого поведения, поэтому будут злиться постоянно. В конце концов они могут довести Весов до эмоционального срыва, который и станет точкой в отношениях.

Скорпион и Рыбы

Отношения Скорпионов и Рыб нельзя назвать иначе, чем токсическими. Скорпионы любят манипулировать другими людьми. Рыбы – слишком чувствительные и легко поддаются влиянию со стороны. В этой паре у каждого будет свой мотив сохранять отношения, но оба партнера почувствуют себя несчастными, и причин окажется достаточно.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.