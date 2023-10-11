Названы опасные дни до конца октября: остерегайтесь их

В октябре 2023 года ожидается еще несколько магнитных бурь, которые могут повлиять на самочувствие многих людей.

Согласно прогнозу, с 13 по 15 октября активность магнитного поля Земли будет на уровне двух баллов (небольшие возмущения).

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20 октября ожидается мощная магнитная буря. Она может повлиять на настроение и здоровье людей. Люди, которые испытывают проблемы с сердцем, могут испытывать усиление симптомов, а у людей с повышенной тревогой может возникнуть паническая атака.

25–27 октября ожидается еще одна серьезная солнечная активность.

Необходимо помнить, что сила геоударов может быть несколько выше или ниже ожидаемой. Согласно текущему прогнозу, октябрь 2023 года будет относительно спокойным. Однако нужно тщательно подготовиться к этим явлениям, поскольку геоштормы обычно приносят людям немало проблем.

Что нельзя делать во время магнитных бурь

Особенно во время геомагнитных штормов рекомендуется:

Избегать работы с разными техническими устройствами.

Не садиться за руль автомобиля, даже если вы не подвержены влиянию погоды.

Отказаться от занятий, требующих концентрации и внимания.

Не чрезмерно использовать мобильные телефоны или компьютеры.

Избегать тяжелых физических нагрузок.

Как защититься от магнитных бурь

Чтобы защититься от магнитных бурь, можно придерживаться следующих рекомендаций:

Больше отдыхайте.

Пейте больше жидкости.

Ешьте здоровую пищу.

Откажитесь от алкоголя и кофе.

Принимайте успокаивающие препараты, если это нужно.

Если вы испытываете ухудшение самочувствия во время магнитной бури, обратитесь к врачу.

Предлагаем узнать, как спастись от воздействия геомагнитных колебаний.

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