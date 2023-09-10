Названы продукты, которые нельзя есть перед сном

Если вы перед сном любите перекусить, следует внимательно подбирать продукты, поскольку некоторые из них способны ухудшить ночной отдых.

Как сообщает Times of India, диетологи не советуют на ночь употреблять алкосодержащие напитки. Они приведут к нарушению сна, может возникнуть изжога, ухудшится пищеварение.

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Следует отказать себе и в употреблении продуктов, содержащих кофеин, поскольку это вещество, кроме мешающего уснуть, истощает нервную систему.

Кислые продукты тоже враги продуктивного сна. Они нарушают пищеварение и способствуют отекам.

Не стоит позволять себе на ночь жирную пищу, снеки, сладости, красное мясо. Организм устанет это переваривать. Среди ночи вы рискуете проснуться с болью и спазмами в животе.

Напомним, мы уже писали, как повысить комфорт своего сна.

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