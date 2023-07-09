Названы пять самых неверных знаков зодиака: они могут легко пойти на измену

Некоторые астрологические знаки имеют плохую репутацию с точки зрения супружеской верности. В то время как земные Дева, Телец и Козерог известны своим постоянством в отношениях, огненные и воздушные знаки склонны жить моментом и могут легко пойти налево. По словам астрологов, к изменам склонны Стрельцы, Близнецы, Рыбы, Водолеи и Овны.

Стрелец

Пальма первенства в рейтинге самых неверных знаков зодиака достается Стрельцам. Уроженцы этого знака зодиака – настоящие авантюристы, которые ищут острых эмоций и ценят свою свободу. Они боятся долгосрочных отношений и стараются не связывать себя никакими обязанностями. И даже если они вступают в брак, могут пойти на измену.

Близнецы

Воздушный знак отличается своим двуличием – в Близнецах как будто живут два человека. Они могут говорить слова любви своему избраннику или избраннице и в то же время крутить роман за их спиной. Если Близнецов уличат в измене, они будут стараться всячески выкрутиться, но угрызений совести не почувствуют.

Рыбы

На третьем месте рейтинга находятся Рыбы. Уроженцы этого знака зодиака кажутся мечтательными и романтичными, они любят всем нравиться и быстро влюбляются. Это и становится причиной измен. Рыбы часто живут в вымышленном мире и не задумываются о чувствах других людей.

Водолей

Водолей отличается свои непостоянством – если сегодня он признается кому-то любви, то буквально уже завтра может разорвать отношения. Уроженцы знака очень импульсивны, они живут эмоциями и ищут приключений. Это становится причиной проблем в отношениях – Водолеи быстро разочаровываются в партнере и ищут приключений на стороне.

Овен

Овны влюбляются с первого взгляда, но их чувства точно также быстро гаснут. Уроженцы знака быстро остывают к своему избраннику или избраннице и начинают искать человека, в которого снова влюбятся. Овны всячески будут стараться скрыть свои измены и могут пойти на любые манипуляции.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.